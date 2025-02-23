القومي لثقافة الطفل يعلن القائمة القصيرة لجائزة رواية اليافعين في دورتها الثانية

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة عن القائمة القصيرة لجائزة "رواية اليافعين" في دورتها الثانية التي أعلن عنها المركز في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وتضم القائمة القصيرة الكتاب الآتي أسماؤهم مرتبين ترتيبا أبجديا:

إبراهيم عمر محمد السمان عن رواية "حارس المعبد"، حنان إسماعيل محمد عن رواية "ما لم تقله فريدة"، حنان عبد القادر إسماعيل عن رواية "راندم في جزر الأحلام"، سالي عادل محمد أبو العلا عن رواية "آلة تحقيق الأحلام"، مصطفى السيد محمد الششتاوي عن رواية "دواء من الكوكب الأخضر"، وهشام عبد المنعم عبد الحميد عباس عن رواية "مغامرات إنسال".

وقريبا سيعلن المركز عن الفائزين الثلاثة الأوائل حيث يفوز المركزين الأول والثاني بجوائز مادية بجانب طباعة المسرحيات الفائزة في المراكز الثلاثة الأولى.