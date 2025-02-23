ضبط تاجر في بني سويف بتهمة الاعتداء على طفلة وتصويرها في أوضاع مخلة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف، من القبض على تاجر لاتهامه بمحاولة الاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، وتصويرها في أوضاع مخلة داخل إحدى قرى مركز بني سويف.

وكان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، تلقى إخطار من اللواء محمد الخولى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بتلقى قسم شرطة مركز بنى سويف بلاغ رسمي من أسرة الطفلة، أفاد بتعرض ابنتهم لمحاولة استدراج من قِبل تاجر، الذي حاول الاعتداء عليها والتقاط صور مشينة لها، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين أهالي القرية.

وتبين من التحريات الأولية، أن بداية الواقعة تعود عندما لاحظت أسرة الطفلة تغيرًا ملحوظًا بحالتها النفسية، حيث بدت عليها علامات الخوف والتوتر بشكل غير مبرر، وبعد محاولات من الأهل لمعرفة الأسباب، كشفت الطفلة عن تفاصيل الحادث، حيث سردت محاولات المتهم لاستدراجها مستغلًا صغر سنها وبراءتها، ومحاولة الاعتداء عليها في ظروف غامضة.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها، وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تمكن الفريق من جمع المعلومات اللازمة حول المتهم، إلى أن تم تحديد هويته والقبض عليه.

وتبيّن أن المتهم يُدعى "أ. ح. ت"، يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل تاجرًا في القرية ذاتها. ووفقًا للتحريات الأولية، حاول المتهم استدراج الطفلة بحجة تقديم المساعدة لها، قبل أن يقوم بمحاولة الاعتداء عليها وتصويرها في أوضاع مخلة بهدف استغلال هذه الصور في أغراض مشبوهة.

وعقب القبض على المتهم، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة التي أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي، وفحص هاتف المتهم، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.