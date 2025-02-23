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تداولت وسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو ترصد الحشود التي توافدت على المدينة الرياضية في بيروت، قبل ساعات من بدء مراسم تشييع الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين، اللذين اغتالتهما إسرائيل العام الماضي.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها فضائية «الميادين»، اليوم الأحد، سيدة وسط الحشود وهي ترفع لافتة كُتب عليها: «بمسيحنا وإنجيلنا.. لبيك يا نصر الله».

في مشهد وطني لافت من مدرجات الحشود في #المدينة_الرياضية، حملت فتاة صورة لشهيد الأمة السيد حسن نصر الله وأرفقتها بجملة: "بمسيحنا وإنجيلنا.. لبيك يا نصر الله".#الميادين_لبنان #لبنان #السيد_الأمة pic.twitter.com/rXZlKVgWQV — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) February 23, 2025

ويستعد حزب الله اللبناني لإقامة مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله اليوم، بعد خمسة أشهر تقريبا من اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واغتيل نصر الله يوم 27 سبتمبر الماضي، في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه مع قادة في الحزب.

كما سيتم أيضا تشييع جثمان خليفته هاشم صفي الدين، الذي اغتالته إسرائيل في الثالث من أكتوبر الماضي.