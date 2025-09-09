النائب حازم الجندي: كلمة الرئيس السيسي بقمة البريكس تثبت الموقف التاريخي لمصر تجاه فلسطين

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى في قمة البريكس أعادت وضع البوصلة في اتجاهها الصحيح، من خلال الجمع بين الدعوة إلى إصلاح النظام الدولي وتعزيز التعاون بين الدول النامية، وبين الدفاع عن واحدة من أعدل قضايا العصر، وهي القضية الفلسطينية، التي لن يسقطها التآمر أو ازدواجية المعايير ما دامت هناك دول متمسكة بالحق والعدالة في مقدمتها مصر.

وأكد الجندي، في بيان له، أن كلمة الرئيس جاءت معبرة عن رؤية القاهرة الواضحة تجاه الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث وضع الرئيس المجتمع الدولي أمام مسئولياته، وكشف بجرأة عن الخلل العميق الذي أصاب النظام العالمي بفعل ازدواجية المعايير والتراجع عن مبادئ العدالة.

وذكر أن الرئيس السيسي لخص المأزق الذي يواجهه العالم اليوم، من خلال تراجع دور المؤسسات الأممية، وعلى رأسها مجلس الأمن، الذي أصبح عاجزًا عن القيام بمهامه الأساسية نتيجة لاستمرار استخدام حق النقض «الفيتو» بما يخدم مصالح ضيقة على حساب الأمن والسلم الدوليين.

وقال إن دعوة الرئيس لإصلاح شامل للنظام الدولي تعكس حرص مصر على بناء نظام أكثر توازنًا، يضع مصالح الشعوب النامية في الحسبان، ويفتح المجال أمام شراكات عادلة عبر تجمعات مثل البريكس.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن كلمة الرئيس حملت رسائل قوية لا لبس فيها، أهمها رفض مصر المطلق لأي سيناريو يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو فرض تهجير قسري تحت وطأة العدوان، موضحا أنه كشف أمام المجتمع الدولي حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من قتل وتجويع وحصار، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم وتتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي.

وأكد النائب حازم الجندي، أن تمسك مصر بحل الدولتين هو تعبير عن التزامها الثابت تجاه العدالة والشرعية الدولية، إذ لا يمكن الحديث عن سلام عادل وشامل دون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، قائلا إن هذا الموقف يعكس إدراكًا استراتيجيًا بأن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بتسوية عادلة تعيد الحقوق إلى أصحابها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدد -خلال كلمته أمام قادة مجموعة البريكس، أمس الاثنين- تأكيده لـ «موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم تحت أي ذريعة لما يمثله ذلك من محاولة لتصفيه القضية الفلسطينية وإفراغ حل الدولتين وتوسيع رقعة الصراع وتهديد منظومة السلام في الشرق الأوسط».

وشدد على «إدانة مصر ورفضها التام لمحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وللمخططات الرامية إلى بناء مستوطنات جديدة بهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض أمر واقع يقوض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة».