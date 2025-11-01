المملكة المتحدة تعتزم إرسال مساعدات إلى الفاشر بالسودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إن المملكة المتحدة سوف ترسل مساعدات إنسانية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (6.6 مليون دولار) إلى السودان بعدما أدى سقوط مدينة رئيسية إلى أعمال وحشية "مروعة".

وسيطرت قوات الدعم السريع شبه العسكرية الأسبوع الماضي على الفاشر وهي آخر مدينة رئيسية في منطقة دارفور بغرب البلاد؛ مما أدى إلى تقارير بوقوع عمليات قتل تستهدف العرقيات وعنف جنسي وتجويع، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويُقال الآن، إن نحو 260 ألف شخص، نصفهم أطفال، محاصرون في الفاشر.

وأدانت كوبر، في مؤتمر في البحرين اليوم السبت، "الأعمال الوحشية والإعدامات الجماعية والتجويع والاستخدام المدمر للاغتصاب كسلاح حرب" في دارفور، واصفة التقارير من المنطقة بأنها "مروعة حقا".

وخلال الإعلان عن دعم إنساني إضافي، لفتت إلى أن النساء والأطفال "يتحملون عبء أكبر أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين".

وسوف يتم إنفاق الخمسة ملايين جنيه استرليني التي أعلنت عنها كوبر اليوم على الدعم مثل إمدادات الغذاء والرعاية الطبية الطارئة.

وسوف يتم تركيز نحو مليوني جنيه على دعم الناجين من العنف الجنسي.

وانضمت كوبر، أيضا إلى نظيريها من ألمانيا والأردن في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في دارفور.

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل عام 2023 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح قرابة 13 مليون آخرين ونقص في الإمدادات الغذائية والأدوية.