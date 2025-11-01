الفلبين: تشكيل فرقة عمل جديدة مع أمريكا لتخفيف التوترات في بحر الصين الجنوبي

دافع الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس الابن، اليوم السبت، عن تشكيل فرقة عمل جديدة بين الفلبين وأمريكا لبحر الصين الجنوبي، قائلا إن المبادرة تهدف إلى تعزيز التنسيق وتقليص التوترات وسط نزاعات بحرية مع الصين.

وفي حديثه إلى وسائل إعلام فلبينية تغطي مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2025 في كوريا الجنوبية، قال ماركوس، إن فرقة العمل تسعى لتحسين التنسيق العملياتي بين الحليفين والحفاظ على حرية الملاحة في المياه المتنازع عليها، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وأضاف ماركوس، أن "الأمر يتعلق بالأساس بتنظيم أنفسنا في وحدة أكثر تماسكا من حيث حماية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي(بحر الفلبين الغربي بالنسبة لنا)".

وأوضح أن فرقة العمل ستسمح لجيشي البلدين بوضع إجراءات قياسية للعمليات المشتركة والتدريب.

وتابع: "يتعين على الجيشين وضع إجراءات يمكنهما من العمل معا..يتعين علينا وضع هيكل جديد لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي نقضيه في تلك التدريبات".

وبسؤاله عما إذا كانت تلك الخطوة يمكن أن تؤدي إلى استفزاز بكين بشكل أكبر، أكد الرئيس، أن فرقة العمل لا تمثل تصعيدا، لكن استمرارا للتعاون الدفاعي القائم.

ومن جهة أخرى، قالت الصين، إن قيادة المسرح الجنوبي بجيش التحرير الشعبي سوف تراقب عن كثب الوضع في بحر الصين الجنوبي عقب الدوريات الفلبينية في المنطقة.

يُشار إلى أن الصين تطالب بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، بما في ذلك المناطق التي تطالب بها بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.