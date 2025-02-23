نتنياهو: إسرائيل ترغب في نزع السلاح من أجزاء من جنوب سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح للجيش الجديد في سوريا أو المجموعة المتمردة التي قادت الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد "بدخول منطقة جنوب دمشق" حيث أوضحت حكومته أن "القوات الإسرائيلية ستبقى في أجزاء من جنوب سوريا لفترة غير محددة".

وأثارت تصريحات نتنياهو اليوم الأحد في مراسم تخريج دفعة عسكرية مخاوف جديدة بشأن وجود إسرائيل وسيطرتها على مساحة من الأراضي في جنوب سوريا، حيث يحاول قادة دمشق الجدد توحيد ودعم السيطرة بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وقال نتنياهو "لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام، أو الجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق".

وأضاف "نطالب بنزع السلاح الكامل من جنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد. وبالمثل، لن نتسامح مع أي تهديد لمجتمع الدروز في جنوبى سوريا".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نتنياهو قوله إن "القوات الإسرائيلية ستبقى على جبل الشيخ وفي المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان لفترة غير محدودة من الزمن".

ولم ترد استجابة فورية من السلطات السورية.

وتخضع المنطقة العازلة لمراقبة الأمم المتحدة وتقع بين مرتفعات الجولان السورية، التي تحتلتها إسرائيل منذ عام 1967، وبقية أراضي سوريا.

وتطالب سوريا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية.