 قبل تشييع نصر الله.. جيش الاحتلال يعلن الهجوم على منصات صاروخية لحزب الله بجنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قبل تشييع نصر الله.. جيش الاحتلال يعلن الهجوم على منصات صاروخية لحزب الله بجنوب لبنان


نشر في: الأحد 23 فبراير 2025 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأحد 23 فبراير 2025 - 10:41 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه «أغار صباح الأحد، بشكل دقيق على موقع عسكري احتوى على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل لبنان؛ تم رصد أنشطة لحزب الله في داخله».

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى «مهاجمة عدة منصات صاروخية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان؛ شكلت تهديدًا على مواطني إسرائيل»، وفقًا لمزاعمه.

وادعى أن «هذه الأنشطة التي يقوم بها حزب الله تعد خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتشكل تهديدًا لإسرائيل ومواطنيها».

ويستعد حزب الله اللبناني لإقامة مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله اليوم، بعد خمسة أشهر تقريبا من اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واغتيل نصر الله يوم 27 سبتمبر الماضي، في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه مع قادة في الحزب.

كما سيتم أيضا تشييع جثمان خليفته هاشم صفي الدين، الذي اغتالته إسرائيل في الثالث من أكتوبر الماضي.

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