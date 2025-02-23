مسئول بوزارة الصحة تشيد بجودة خدمات مراكز ووحدات طب الأسرة بدمياط

أجرت الدكتورة دينا مجدي، المنسق المركزي لمبادرة التطوير بقطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، زيارة تفقدية لعدد من مراكز ووحدات طب الأسرة بمحافظة دمياط.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم الأحد، أن الزيارة شملت "مركز طب أسرة فارسكور، ومركز طب أسرة الزرقا، مركز طب أسرة الحي الرابع بدمياط الجديدة، ووحدة طب أسرة كفر سعد البلد"، ورافقها خلال الجولة فرق إشراف من مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمحافظة.

وأشادت "مجدي"، بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في المراكز التي زارتها، وبنتائج التقييم الشهري للأداء وفقًا لمعايير بطاقة الأداء المتوازن (BSC)، مثنيةً على أداء العاملين فيها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة دينا أبوصير، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة في دمياط.

وفي سياق متصل، شهدت مراكز ووحدات طب الأسرة بدمياط إقبالًا ملحوظًا على عيادات الدعم النفسي التي تم افتتاحها مؤخرًا، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في منشآت الرعاية الأولية، واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات المجتمع المحلي.



كما تم افتتاح عيادات متخصصة لعلاج السمنة في عدة مراكز ووحدات طب الأسرة بالمحافظة، بهدف مكافحة السمنة والحد من مضاعفاتها الصحية، حيث استقبلت تلك العيادات عددًا كبيرًا من المواطنين خلال الأسبوع الأول من عملها.

فيما تأتي هذه الجهود المتواصلة ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتطوير مرافق الرعاية الأولية في محافظة دمياط، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.