بثت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأحد، توافد الآلاف على المدينة الرياضية في بيروت، قبيل ساعات من بدء مراسم تشييع الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين، اللذين اغتالتهما إسرائيل العام الماضي.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته جريدة «النهار» اللبنانية، زحمة سير وتوافد المواطنين مشيًا من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى المدينة الرياضية، من أجل حضور مراسم التشييع.

بالفيديو



استمرار توافد المواطنين سيراً على الأقدام من أوتستراد الأسد نحو مكان التشييع بالمدينة الرياضية في بيروتhttps://t.co/zFwa9gHip8 pic.twitter.com/Ua8f4TmyzJ — Annahar النهار (@Annahar) February 23, 2025

وفي خضم هذا الحراك، أحكمت الأجهزة الأمنية، لا سيما الجيش اللبناني، قبضتها على سير عمليات التنقل، مع ضمان سلامة المشاركين.

وشهدت مدينة بعلبك والمحافظة إغلاقاً عاماً شاملاً، باستثناء بعض محطات المحروقات والمستشفيات التي أغلقت أبواب عياداتها الخارجية لتشارك في مراسم التشييع.

ويستعد حزب الله اللبناني لإقامة مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله اليوم، بعد خمسة أشهر تقريبا من اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واغتيل نصر الله يوم 27 سبتمبر الماضي، في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه مع قادة في الحزب.

كما سيتم أيضا تشييع جثمان خليفته هاشم صفي الدين، الذي اغتالته إسرائيل في الثالث من أكتوبر الماضي.