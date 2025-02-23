مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم يعقد جلسته رقم 205

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جلسته رقم (٢٠٥) بحضور أعضاء المجلس الموقر، اليوم الأحد بقاعة المجالس في المكتبة المركزية.

وأوضح الدكتور عاصم العيسوي، أن المجلس استعرض عددا من بروتوكولات التعاون التي تقدمت بها عددا من المؤسسات الراغبة في التعاون مع الجامعة فيما يتعلق بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار إلى أن المجلس أحيط علما بتقرير حول مستقبل الوظائف في عام 2025 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ونشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من 20 يناير إلى 20 فبراير.