الكرملين يستبعد مشاركة بوتين في قمة العشرين واستمرار التحضيرات لاجتماعه مع ترامب

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن التحضيرات لاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالت مستمرة، رغم التكهنات بشأن احتمال إلغائه.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنه يجب التحضير جيدا للاجتماع لأن أحدا لا يريد إضاعة وقته، سواء كان ترامب أو بوتين، مؤكدا أن الشائعات حول إلغائه غير صحيحة.

إلا أن بيسكوف استبعد مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في نوفمبر في جنوب أفريقيا.

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطط للقاء بوتين في بودابست، عقب مكالمة هاتفية بينهما، ثم قال لاحقا إن الاجتماع سيُعقد "على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين".

وردا على تقارير إعلامية أفادت بأن موعد الاجتماع بات غير مؤكد بسبب إصرار روسيا على أقصى حد من المطالب، قال ترامب ببساطة إنه لا يريد أن يكون الاجتماع "إضاعة للوقت".

وأكد بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موقف روسيا معروف منذ فترة طويلة، مضيفا أن موسكو كانت قد عبرت على أي حال عن حذرها، مشددة على ضرورة الإعداد الجيد للاجتماع.

وفيما يتعلق بقمة مجموعة العشرين، التي تجمع قادة الدول الصناعية والنامية العشرين الكبرى، أكد بيسكوف أن بوتين لن يشارك شخصيا، لكنه أوضح أن روسيا ستكون ممثلة على مستوى رفيع.

في السابق، كان وزير الخارجية سيرجي لافروف يتولى عادة تمثيل روسيا، في مثل هذه المناسبات.