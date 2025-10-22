 الفاتيكان يعتزم إعادة عشرات القطع الأثرية إلى مجتمعات السكان الأصليين في كندا ضمن جهود المصالحة - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 9:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

الفاتيكان يعتزم إعادة عشرات القطع الأثرية إلى مجتمعات السكان الأصليين في كندا ضمن جهود المصالحة

(أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 8:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 8:48 م

من المتوقع أن يعلن الفاتيكان قريبا عن إعادة بضع عشرات من القطع الأثرية التي طالبت بها مجتمعات السكان الأصليين في كندا، وذلك ضمن مراجعته لدور الكنيسة الكاثوليكية في المساعدة على قمع ثقافة السكان الأصليين في الأمريكتين، بحسب ما ذكره مسئولون اليوم الأربعاء.

وتشمل هذه القطع، ومن بينها قارب كاياك من تراث شعب الإينويت، جزءا من المجموعة الإثنوجرافية (المعنية بوصف الأجناس البشرية) في متحف الفاتيكان، المعروف باسم متحف أنيما موندي.

وكانت هذه المجموعة مصدر جدل بالنسبة للفاتيكان، في خضم الجدل الأوسع نطاقا حول المتاحف بشأن إعادة القطع الأثرية الثقافية التي نُهبت من شعوب السكان الأصليين خلال فترات الاستعمار.

وتسارعت المفاوضات بشأن إعادة الفاتيكان القطع الأثرية بعد لقاء البابا فرنسيس في عام 2022 مع قادة السكان الأصليين الذين توجهوا إلى الفاتيكان لتلقي اعتذاره عن دور الكنيسة في نظام المدارس الداخلية الكارثي في كندا.

وخلال زيارتهم، عُرضت عليهم بعض القطع من المجموعة، من بينها أحزمة مطرزة بالخرز، وهراوات حرب وأقنعة، وطلبوا إعادتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك