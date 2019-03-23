زعيما الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي يطالبان بنشر تقرير مولر

طالب زعيما الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي بنشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشكل علني قائلين إن الأمريكيين "لديهم الحق في معرفة الحقيقة".

وفي بيان مشترك صدر مساء أمس الجمعة، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أيضا إنه يجب ألا يسمح وزير العدل ويليام بار للبيت الأبيض بـ"التدخل" في الخطوات التالية.

وقالت بيلوسي وشومر "الآن وقد قدم المحقق الخاص تقريره إلى وزير العدل، من الضروري أن ينشر السيد بار التقرير كاملا بشكل علني ويعرض المستندات والنتائج على الكونجرس".

وأضافا "يجب ألا يسمح وزير العدل بار للرئيس ترامب أو محاميه أو موظفيه بالإطلاع على النتائج أو الأدلة التي توصل إليها المحقق الخاص مولر، ويجب ألا يسمح للبيت الأبيض بالتدخل في قرارات بشأن الأجزاء التي يمكن نشرها من هذه النتائج والأدلة".