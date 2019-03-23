مقتل نائب وزير العمل الصومالي في الهجوم الذي استهدف مبني الوزارة

أعلنت الشرطة الصومالية اليوم السبت، أن خمسة أشخاص قتلوا ، بينهم نائب وزير العمل إبراهيم عبد الله ، وأصيب أحد عشر آخرون بجراح ، في هجوم شنته عناصر تابعة لما يسمى ب" حركة الشباب" الصومالية المتطرفة ، واستهدف مبنى الوزارة في العاصمة (مقديشيو) في وقت سابق اليوم السبت.

ونقلت شبكة " إيه بي سي نيوز " الإخبارية الأمريكية عن ضابط بالشرطة الصومالية يدعى : محمد حسين ، قوله إن نائب وزير العمل قتل بعد أن اقتحم المسلحون مكتبه الكائن بالدور الأرضي من مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، مشيرا إلى أن خمسة مسلحون على الأقل اقتحموا مبنى الوزارة بعد انفجار سيارة مفخخة بالقرب منه.

وأشارت الشبكة إلى أن قوات الأمن الصومالية لا تزال تتبادل إطلاق النار مع المسلحين بهدف السيطرة على المبنى.

يذكر أن ما يسمى بـ"حركة الشباب " الصومالية قد أعلنت مسئوليتها عن الهجوم.