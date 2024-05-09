ماذا يرى الإنسان خلال الأسابيع الأخيرة قبل الموت؟

في أبريل 1999، شهد الطبيب الأمريكي كريستوفر كير حدثا من شأنه أن يغير مسار حياته المهنية.

كانت ماري، إحدى مرضاه، مستلقية على سريرها في المستشفى، محاطة بأطفالها الأربعة البالغين وتقترب من الموت عندما بدأت تتصرف بشكل غريب.

جلست المرأة البالغة من العمر 70 عاما في السرير وبدأت في تحريك ذراعيها كما لو كانت تحتضن طفلا لا تستطيع رؤيته. سمته داني وبدا أنها تعانقه وتقبله.

لم يستطع أطفالها تفسير ذلك لأنهم لم يعرفوا أي شخص يدعى داني.

في اليوم التالي، وصلت أخت ماري إلى المستشفى وأوضحت أن ماري أنجبت ابنا ميتا يدعى داني قبل أطفالها الآخرين.

كان ألم هذه الخسارة كبيرا لدرجة أن ماري لم تتحدث أبدا عن طفلها الميت مرة أخرى.

كير، الذي تدرب في الأصل كطبيب تقليدي، متخصص في أمراض القلب وحاصل أيضا على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب، وجد هذه الحالة غير عادية لدرجة أنه قرر تغيير الاتجاه وتكريس نفسه لدراسة تجارب الناس المحتضرين.

شعور بالسلام

الآن، بعد 25 عاما من لقاء ماري، يعتبر كير أحد الخبراء الرائدين في العالم في دراسة الرؤى والأحلام التي يشهدها الناس وهم يقتربون من النهاية.

ويقول إن هذه التجارب تبدأ عادة في الأسابيع التي تسبق الوفاة ويزداد تواترها مع اقتراب النهاية.

يقول كير إنه شهد أشخاصا يستعيدون لحظات مهمة في حياتهم، بالإضافة إلى رؤية الأمهات والآباء والأطفال، وحتى الحيوانات الأليفة الذين ماتوا قبل عدة سنوات والتحدث معهم.

بالنسبة للمرضى، تبدو الرؤى حقيقية ومكثفة، وعادة ما تجلب إحساسا بالسلام.



وقال كير لبي بي سي: "غالبا ما تعود هذه العلاقات بطرق هادفة ومريحة للغاية والتي تثبت صحةالحياة التي عاشتها ، وبالتالي تقلل من الخوف من الموت".

يصر كير على أن هؤلاء المرضى ليسوا مرتبكين أو غير متماسكين وأنه بينما تتدهور صحتهم الجسدية، فإنهم يظلون حاضرين عاطفيا وروحيا.

ومع ذلك، فإن العديد من الأطباء يرون أن هذه الظاهرة هلوسة أو نتيجة للارتباك ويقولون إنه يجب إجراء المزيد من البحث العلمي قبل أن نتمكن من الوصول إلى نتيجة

نتيجة لذلك، بدأ كير دراسة رائدة في الولايات المتحدة في عام 2010 - أطلق استطلاعا رسميا يسأل المرضى الذين كانوا يقتربون من الموت عما يرونه.

تم فحص جميع المرضى قبل المشاركة، للتأكد من عدم كونهم في حالة خلط للأشياء.

قبل هذه الدراسة، جاءت معظم التقارير حول هذه التجارب من أطراف ثالثة، لتوثيق ما اعتقدوا أن المريض كان يراه.

تم نشر النتائج في العديد من المجلات العلمية بما في ذلك المكتبة الوطنية السويدية للطب.

لم يجد كير بعد إجابة نهائية لشرح هذه التجارب ويقول إن فك رموز السبب ليس هو المحور الرئيسي لدراساته.

ويضيف: "حقيقة أنني لم أستطع شرح المصدر والعملية لا ينفي التجربة بالنسبة للمريض".

كير هو الآن الرئيس التنفيذي لمنظمة تقدم الرعاية في بوفالو في ولاية نيويورك.

نشر كتابه، "الموت ما هو إلا حلم: إيجاد الأمل والمعنى في نهاية الحياة"، في عام 2020 وتُرجم إلى 10 لغات.

تحدث الطبيب كريستوفر كير إلى بي بي سي حول دراسته ومعنى تجارب نهاية الحياة هذه.



بعد كل هذه السنوات، ماذا تعلمت عن هذه التجارب؟



"أعتقد أن الموت هو أكثر من التدهور الجسدي الذي نراه. يتضمن الموت تغييرا في وجهة نظرك، تصوراتك، ويتضمن عناصر تؤكد الحياة في الواقع.

"الموت يقودك إلى نقطة التفكير. يميل الناس إلى التركيز على الأشياء الأكثر أهمية، أعظم إنجازاتهم، وهي علاقاتهم.

"ومن المثير للاهتمام، أن هذه غالبا ما تعود بطرق هادفة ومريحة للغاية، والتي تثبت صحة الحياة التي عاشها الشخص، وبالتالي، تقلل من الخوف من الموت".

"ما نتوقعه هو ضائقة نفسية بشكل متزايد حيث يواجه الناس نهاية الحياة. نحن في كثير من الأحيان لا نرى ذلك.

"نحن نرى الناس وقد غمرهم الحب والمعنى".



حسب بحثك، ما مدى شيوع تجارب نهاية الحياة هذه؟



"في دراساتنا، أبلغ حوالي 88 في المئة من الأشخاص عن واحدة على الأقل من هذه التجارب.

"كان معدلنا أعلى، ربما بنسبة 20 في المئة، ما كان يتم الإبلاغ عنه عادة. لكن هذا لأننا في دراستنا طلبنا من الناس كل يوم".

"الموت هو عملية مستمرة لذا، عند القدوم إليهم يوم الاثنين، قد تحصل على إجابة مختلفة تماما عما قد تحصل عليه يوم الجمعة".

"نرى زيادة في وتيرة هذه الأحداث مع اقتراب المرضى من الموت".

السفر



س: ما هي الموضوعات الرئيسية؟



ج: "حوالي ثلث المرضى يبلغون عن أشياء مثل السفر. غالبا ما يتذكرون الأشخاص الذين أحبوهم وفقدوهم".

"رؤية المتوفى تزداد كلما اقترب من الموت. تم الإبلاغ عن هذا أيضا باعتباره التجربة الأكثر راحة".

"من حلموا به كان مثيرا للاهتمام أيضا. إنهم يميلون إلى التركيز على الأشخاص الذين يحبونهم ويدعمونهم، والذين هم أكثر أهمية. قد يكون أحد الوالدين، أو أخ واحد، وليس الآخر.

"حوالي 12 في المئة لديهم أحلام وصفوها - في الاستبيان - بأنها إما محايدة أو مزعجة. كان الانزعاج من أكثر الأمور قابلية للتحول أو ذا مغزى".

"لذلك، مهما كانت الجروح التي لديك، غالبا ما يتم معالجتها في هذه التجارب".

"هناك حالات كان فيها شخص ما في حالة حرب وكان يعاني من شعور بذنب النجاة ، ولكن في النهاية يشعربالارتياح لرؤية رفاقه الذين ماتوا".



س: أنت تقول أن أحد الأخطاء الشائعة هو الاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص متوهمون. ما الذي يجعل هذه التجارب مختلفة؟



ج: "الهذيان أو الحالات المشوشة شائعة جدا، خاصة في نهاية الحياة، لكنها مختلفة تماما".

"لا يخرج الناس من تجارب الهذيان وهم يشعرون بالراحة من جانبهم. هذه التجارب تثير الخوف وتترك المرضى، الذين غالبا ما يتم علاجهم أو ربطهم بأسرتهم، مضطربين".

"في حين أن تجارب المرضى المحتضرين تعتمد على الأشخاص والأحداث الفعلية. لقد تم تذكرهم بوضوح وتذكرهم وهم مطمئنون وهادئون بشكل كبير".

الأحلام



س: في بعض الأحيان يحلم المرضى ، لكن في أحيان أخرى يكونون مستيقظين. هل هناك اختلافات بين هذين النوعين من التجارب؟



ج: "سألنا الناس في الاستبيان عما إذا كانوا نائمين أو مستيقظين، وكانت النسبة النصف بالنصف".

"الموت يشمل النوم التدريجي، والأيام والليالي تتفكك، وتضيع الساعة. ولأنهم يقيمون الواقعية على أنها 10 من 10، فنحن لسنا متأكدين".

س: أنت تعمل أيضا مع الأطفال المصابين بأمراض مميتة. ما هي الاختلافات بين تجارب نهاية الحياة للأطفال والكبار؟



ج: "الأطفال يفعلون ذلك بشكل أفضل، لأنه ليس لديهم مرشحات. إنهم لا يرسمون الخطوط الفاصلة بين الخيالي والحقيقي. ليس لديهم أيضا مفاهيم للوفيات. لذلك، يعيشون في هذه اللحظة".

"غالبا ما ترى أن لديهم هذه التجارب بطرق إبداعية وملونة للغاية ويبدو أنهم يعرفون معنى ذلك بشكل حدسي".

"في كثير من الأحيان، إذا لم يعرفوا شخصا مات، فإنهم يعرفون بالتأكيد الحيوانات التي لديهم، ويرونها بنفس الوضوح".

العائلات



س: ما هو تأثير هذه التجارب على العائلات والأشخاص المقربين من المرضى؟



ج: "لقد نشرنا ورقتين حول هذا الموضوع مع 750 مقابلة وهي رائعة. خلاصة القول هي أن ما هو جيد للمريض هو جيد لأحبائهم".

"لقد أجرينا دراسة مثيرة للاهتمام للغاية حيث نظرنا في عمليات الحزن. الناس الذين يشهدون هذه الأنواع من الأشياء يحزنون بطرق أكثر صحة، لأنها تشكل تصورهم وذكرهم للشخص الذي فقدوه".



س: أنت حاصل على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب، لكنك تقول أنه لا يمكنك الإشارة إلى أصل هذه التجارب، وأن فهم هذه الآلية ليس هو الهدف حقا. كيف تطورت وجهة نظرك في هذا، كطبيب؟



ج: "أوه، بطرق متواضعة للغاية. كانت هناك حالات كنت فيها شاهدا، وما رأيته كان عميقا جدا. ما يعنيه ذلك للمريض كان واضحا ودقيقا للغاية، لدرجة أنني شعرت وكأنني متسلل".

س: لقد ذكرت أن أغنى المناقشات حول هذا الموضوع تأتي دائما من العلوم الإنسانية، وليس من الطب أبدا. لماذا لايعطي الدواء أهمية أكبر لهذا الموضوع ؟ وهل تغير ذلك في العقود منذ أن بدأت دراستك؟



"لا، أعتقد أن الأمر يزداد سوءا. أعتقد أن العلوم الإنسانية تشكك في وجودنا ومعنى الحياة. هناك انفتاح في العلوم الإنسانية".



س: قلت أنك بدأت بحثك لأن الأطباء الآخرين أرادوا رؤية الأدلة. لكن عملك تلقى اهتماما أكبر من وسائل الإعلام من الاهتمام بالمجال الطبي. كيف ترى هذا التباين؟



ج: "كنت أواجه صعوبة في جعل الأطباء الشباب يقدرون ما يعاني منه المرضى. لذلك ، توجهنا نحو خلق الأدلة ، ووضعها في اللغة التي سوف يقدرونها".

"لم أفهم أنني كنت أمسك الطرف الخطأ من العصا. لأنه عندما وصلت المعلومات إلى وسائل الإعلام الرئيسية ، تم انتبه الجميع وانتشرت في جميع أنحاء العالم".

"لذا، فإن الأشخاص الذين يقدمون الرعاية لديهم القليل من الاهتمام بهذا، لكن الأشخاص الذين يتلقون الرعاية، أويشاركون في تقديم الرعاية، أو مجرد لديهم فضول بشأن موتهم، يتبنون هذا العمل. التباين مثير للاهتمام."