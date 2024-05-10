إسرائيل تقول إنها أدخلت 200 ألف لتر وقود للمنظمات الدولية في غزة من معبر كرم أبو سالم

أعلنت إسرائيل يوم الجمعة أنها نقلت 200 ألف لتر من الوقود إلى المنظمات الدولية في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وذكر الجيش في بيان أن منسق أعمال الحكومة في المناطق أعلن نقل الوقود إلى غزة اليوم، مشيرا إلى أن ذلك جاء من أجل تلبية المتطلبات الأساسية "بما في ذلك المستشفيات والمناطق الإنسانية والمراكز اللوجستية وتوزيع المساعدات الإنسانية".

وأضاف الجيش أنه جرى تفتيش جميع الشاحنات التي تحمل الوقود في معبر كرم أبو سالم.

في المقابل، نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فتح معبري كرم أبو سالم ورفح، وقال إن إسرائيل صعدت هجماتها على جميع محافظات القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المكتب في بيان أن الجانب الإسرائيلي "قام بتوسيع عدوانه ليطال جميع محافظات قطاع غزة، كما لم يقم بفتح أي من معبري كرم أبو سالم أو رفح كما ادعى سابقا وكما أعلنت عن ذلك الإدارة الأميركية".