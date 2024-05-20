كشفت الفنانة سلوى عثمان، عن تضمينها شرطا في عقد زواجها يلزم زوجها بعدم إجبارها على ترك التمثيل؛ كي تضمن الاستمرار في مسيرتها الفنية، قائلة: «أنا مش عايزة حد يقول لي اقعدي في البيت، الناس بتكون حلوة مع بعضها في البداية، لكن مع الوقت ممكن يقلبوا على بعض».
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الستات» عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين، أن فكرة وضع شرط عدم منعها من التمثيل في عقد الزواج جاءت -بالصدفة- من المأذون الذي اقترح عليها إضافة أي طلبات في عقد الزواج، معقبة: «فكرت وطلبت هذا الشرط.. قلت هذا أهم شرط عندي، مكتوب من 15 سنة».
وأوضحت أن زوجها يحب عملها كثيرًا ويفرح بنجاحاتها، متابعة: «زوجي بيحب شغلي جدًا، ويفرح بأعمالي ، وبالرغم من ذلك أنا خفت في يوم يقلب ويقول لي اقعدي في البيت».
وأشارت إلى أهمية هذا الشرط بالنسبة لها، قائلة: «لم أنجب أطفال، التمثيل هو ابني، أنا بحب شغلي لدرجة أني أخاف أي حد يمنعني عنه».