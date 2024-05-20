كشفت الفنانة سلوى عثمان، عن تضمينها شرطا في عقد زواجها يلزم زوجها بعدم إجبارها ‏على ‏ترك التمثيل؛ كي تضمن الاستمرار في مسيرتها الفنية، قائلة: «أنا مش عايزة حد يقول ‏لي اقعدي ‏في البيت، الناس بتكون حلوة مع بعضها في البداية، لكن مع الوقت ممكن يقلبوا على بعض». ‏

‏ وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الستات» عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين، ‏أن ‏فكرة وضع شرط عدم منعها من التمثيل في عقد الزواج جاءت -بالصدفة- من المأذون الذي ‏اقترح ‏عليها إضافة أي طلبات في عقد الزواج، معقبة: «فكرت وطلبت هذا الشرط.. قلت هذا أهم ‏شرط عندي، مكتوب من 15 سنة». ‏

وأوضحت أن زوجها يحب عملها كثيرًا ويفرح بنجاحاتها، متابعة: «زوجي بيحب شغلي جدًا، ‏ويفرح بأعمالي ، وبالرغم من ذلك أنا خفت في يوم يقلب ويقول لي اقعدي في البيت».‏

وأشارت إلى أهمية هذا الشرط بالنسبة لها، قائلة: «لم أنجب أطفال، التمثيل هو ابني، أنا بحب ‏شغلي لدرجة أني أخاف أي حد يمنعني عنه».‏