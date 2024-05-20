وزير النقل التركي: نظام الإشارة بمروحية الرئيس الإيراني كان مغلقا أو معطلا

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الإثنين، إن نظام الإشارة في مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، كان مغلقا أو معطلا.

وأشار أوغلو إلى أن وزارة النقل حاولت المساهمة في عملية البحث والإنقاذ بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الأركان العامة ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وأضاف: "تتابع الوزارة إشارات جميع المركبات الجوية والبحرية في منطقتنا"، مؤكدا "أن نظام الإشارة في مروحية الرئيس الإيراني كان مغلقا أو معدوما".

وكشفت موقع تحطم المروحية، طائرة مسيرة تركية من طراز "أقينجي" شاركت في أعمال البحث عن موقع تحطم المروحية بناء على طلب إيراني من السلطات التركية.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الإثنين، وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية، خلال طريق عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.