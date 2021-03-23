 الوكالة الأمريكية للتنمية تمنح كوت ديفوار 19.5 مليون دولار لمواجهة التطرف - بوابة الشروق
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الوكالة الأمريكية للتنمية تمنح كوت ديفوار 19.5 مليون دولار لمواجهة التطرف

أبيدجان - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 3:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 3:36 م
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، منحة بقيمة 19.5 مليون دولار على مدى خمس سنوات إلى منظمة تعمل في مجال المساواة ونبذ العنف في كوت ديفوار؛ لتعزيز قدراتها في التصدي للعنف والتطرف في شمال البلاد.

وقال ريتشارد بيل سفير الولايات المتحدة في كوت ديفوار، لوسائل إعلام محلية اليوم، إن الولايات المتحدة تسعى عبر هذه المنحة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والمدني والاقتصادي لمواجهة تهديد التطرف العنيف ضد المجتمعات الحدودية الإيفوارية المعرضة للخطر.

وأضاف أن بلاده تتطلع أيضًا عبر المنحة المالية إلى التمكين الاقتصادي والمدني للمجتمعات الحدودية مع التركيز بصورة خاصة على فئتي الشباب والنساء، فضلا عن تحسين إدارة الموارد الطبيعية للبلاد وتقديم الخدمات الحكومية وإطلاق شبكات الحوار في المجتمع.

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