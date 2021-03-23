أستراليا وهولندا توقعان مذكرة تفاهم لتصدير الهيدروجين الأخضر

وقعت حكومة ولاية جنوب أستراليا وهيئة ميناء روتردام الهولندية مذكرة تفاهم لدراسة جدوى تصدير الهيدروجين الأخضر الذي تصنعه الولاية الأسترالية إلى مدينة روتردام، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.

وذكرت الوكالة في بيان حصلت عليه بالبريد الإلكتروني أن هذه الشراكة ستستند إلى أداة نمذجة لتصدير الهيدروجين بقيمة 25ر1 مليون دولار أسترالي، بالإضافة إلى كتيب مواصفات وشروط نشر في أكتوبر 2020، وذلك من أجل البحث في إمكانية إنشاء سلاسل توريد الهيدروجين الأخضر من المنطقة.

وخصصت ولاية جنوب أستراليا حوالي 15 مليون دولار أسترالي لدعم مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر التي تشيدها (أستراليان جاز انفراستراكتشر جروب) في مدن تونسلي و "إتش تو يو" و كولتانا ونيون في منتصف شمال الولاية.

يشار إلى أن الهيدروجين الأخضر هو عبارة عن وقود خالٍ من الكربون، مصدر إنتاجه هو الماء.

وتشهد عمليات الإنتاج فصل جزيئات الهيدروجين عن جزئيات الأكسجين بالماء، بواسطة كهرباء يتم توليدها بواسطة مصادر طاقة متجددة.

و الهيدروجين الأخضر يتوافق مع أهداف حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، لكونه يعتمد إزالة الكربون وتقليص نسبته في الهواء.