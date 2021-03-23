ألمانيا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7 آلاف و485 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم الثلاثاء الماضي 5 آلاف 480 إصابة

وسجل المعهد 250 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 238 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الثلاثاء 1. 108 إصابة (3. 107 إصابة أمس الاثنين). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6. 197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و674 ألفا و710 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 74 ألفا و964 حالة، وبلغ عدد المتعافين مليونين و433 ألفا و800 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الاثنين 12. 1 ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 112 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.