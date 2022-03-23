 سفيرة مصر في السنغال تكشف آخر الاستعدادات لمباراة الحسم المؤهلة للمونديال - بوابة الشروق
الأربعاء 23 مارس 2022 12:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
النتـائـج تصويت

سفيرة مصر في السنغال تكشف آخر الاستعدادات لمباراة الحسم المؤهلة للمونديال

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 23 مارس 2022 - 12:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 مارس 2022 - 12:07 ص

تحدثت نهى خضر سفير مصر في السنغال عن آخر الاستعدادات لمباراة مصر والسنغال يوم الثلاثاء القادم في داكار عاصمة السنغال.

وقالت نهى خضر في تصريحات لبرنامج الماتش: "الاستعدادات تسير في السنغال على قدم وساق لمباراة العودة بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد السنغالي والجهات الأمنية".

وتابعت "بخصوص حضور الجماهير المصرية لمباراة الإياب، الأمر متوقف على نتيجة مباراة الذهاب، يتم التجهيز لهذا الأمر لكن عدد الطائرات وعدد المشجعين سيتم تحديده بناء على نتيجة المباراة الأولى".

وواصلت نهى خضر: "السلطات السنغالية متعاونة من ناحية تأمين المنتخب المصري".

وأتمت:"التعليمات للجماهير أو الصحفيين القادمين للسنغال، الحصول على لقاح الحمى الصفراء، فيما عدا ذلك لا يوجد اشياء أخرى، الملاريا ليست منتشرة في داكار عاصمة السنغال".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك