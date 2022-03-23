سفيرة مصر في السنغال تكشف آخر الاستعدادات لمباراة الحسم المؤهلة للمونديال

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تحدثت نهى خضر سفير مصر في السنغال عن آخر الاستعدادات لمباراة مصر والسنغال يوم الثلاثاء القادم في داكار عاصمة السنغال.

وقالت نهى خضر في تصريحات لبرنامج الماتش: "الاستعدادات تسير في السنغال على قدم وساق لمباراة العودة بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد السنغالي والجهات الأمنية".

وتابعت "بخصوص حضور الجماهير المصرية لمباراة الإياب، الأمر متوقف على نتيجة مباراة الذهاب، يتم التجهيز لهذا الأمر لكن عدد الطائرات وعدد المشجعين سيتم تحديده بناء على نتيجة المباراة الأولى".

وواصلت نهى خضر: "السلطات السنغالية متعاونة من ناحية تأمين المنتخب المصري".

وأتمت:"التعليمات للجماهير أو الصحفيين القادمين للسنغال، الحصول على لقاح الحمى الصفراء، فيما عدا ذلك لا يوجد اشياء أخرى، الملاريا ليست منتشرة في داكار عاصمة السنغال".