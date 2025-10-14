الجامعة العربية تبحث آليات التوثيق الرقمي للتراث الثقافي العربي في ورشة متخصصة

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – إدارة الثقافة وحوار الحضارات، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورشة عمل بعنوان "التوثيق الرقمي للتراث الثقافي العربي: حماية الماضي لبناء مستقبل".

شارك في الورشة كل من د. يوسف مشاري، مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات بالجامعة العربية، وأحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي الدول الأعضاء والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وأكد د. يوسف مشاري في كلمته أن الحفاظ على التراث العربي مسؤولية وطنية وقومية وإنسانية، مشيرًا إلى أن التراث المعماري والمخطوط واللامادي يمثل مرآة للهوية العربية وعاملًا أساسيًا في تعزيز الأمن الثقافي للأمة.

وأضاف أن العالم دخل عصرًا جديدًا أصبحت فيه التكنولوجيا مفتاحًا للتقدم، ما يجعل التوثيق الرقمي ضرورة حتمية لحماية الأصول التراثية من تحديات الزمن، بدءًا من التغيرات المناخية وحتى مخاطر التشويه أو الاندثار.

ودعا مشاري إلى الاستخدام الاستراتيجي لتقنيات الجيل الجديد، مثل الذكاء الاصطناعي ومسح الليزر ثلاثي الأبعاد، لإنشاء سجل رقمي شامل للتراث، مؤكدًا أن تحويل هذا الإرث من مادة قابلة للزوال إلى رصيد رقمي دائم هو خطوة استراتيجية تجسد شعار الورشة: "حماية الماضي لبناء المستقبل".