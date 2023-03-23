بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الكتيبة 101" في سيناء، عام 2014، بظهور أحد الإرهابيين وهو يجهز الأسلحة والذخيرة الثقيلة لإستخدامها في أحد العمليات، وقبل أن بقتله ضابط قناص في بداية عملية هجوم وتصفية أحد مخازن الأسلحة للإرهابيين، بقيادة الضابط نور والذي يجسد شخصيته الفنان عمرو يوسف.

وتوالت الأحداث الحلقة مع المقدم خالد بالمخابرات الحربية، والذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، وذلك عام 2014 حين يتنكر في شخصية مرشدا سياحيا ويصطحب فوجا من السياح بالمسجد، ويعمل هو ومجموعته على رصد ضابط مخابرات دولة أجنبية صديقة وهو يحاول تجنيد أحد المهندسين بمشروع قناة السويس الجديدة، ولكن المهندس يتعاون معهم ويتم كشف الشخص الأجنبي، وإجباره على مغادرة مصر.

مسلسل "الكتيبة 101" من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.