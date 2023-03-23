اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء اليوم، بين أفراد الشرطة والعديد من المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرات العاصمة الفرنسية باريس، في تاسع يوم من المظاهرات والاحتجاجات واسعة النطاق بدعوة من الاتحاد النقابي ضد اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.

وحدثت العديد من التوترات خلال المسيرة الباريسية الحاشدة والتي انطلقت من ميدان الباستيل" في اتجاه ميدان "الأوبرا" في الدائرة 9 في العاصمة الفرنسية، حيث من المقرر أن تنتهي التظاهرة في السابعة مساء، بحسب شرطة باريس. وهناك حالة من الكر والفر بين بعض المتظاهرين الذين أطلقوا الألعاب النارية في اتجاه أفراد الأمن التي بدورها قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

كما حدثت مواجهات عنيفة متفرقة عندما قام مئات من المتظاهرين بإلقاء مقذوفات على أفراد الأمن وإضرام النيران في حاويات القمامة، ما أدى إلى حشد عدة مئات من رجال الشرطة والدرك في المسيرة الحاشدة لتوقيفهم.

وتخللت المسيرة توترات أخرى مع تواجد آلاف من جماعة متطرفة يطلق عليها "Black Bloc" وقاموا بإلقاء المقذوفات لكن تدخل على الفور أفراد الأمن لتفريقهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وما تزال هناك حالة من التوترات تسود المسيرة الباريسية حتى وصولها ميدان "الأوبرا".

وحتى الآن، ألقي القبض على 21 شخصا إثر هذه الاشتباكات وأعمال العنف في باريس، حسبما ذكر مصدر في الشرطة الفرنسية.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد العام للعمل (كبرى النقابات العمالية الفرنسية) عن تظاهر 800 ألف شخص في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد، وهو الأعلى الذي يتم تسجيله في مسيرات باريس منذ بداية الاحتجاجات ضد هذا المشروع الحكومي.

وتتجدد المظاهرات والمواجهات كل ليلة في باريس وفي العديد من المدن الفرنسية الأخرى، منذ استخدام الحكومة المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع بدون تصويت برلماني. وتستمر التجمعات ليلا في العديد من المناطق في العاصمة، تندلع خلالها اشتباكات عنيفة بين أفراد الشرطة والعديد من المتظاهرين.