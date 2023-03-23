قال الفنان مراد مكرم، إن شخصيته بمسلسل «علاقة مشروعة» متناقضة، لافتًا إلى أن المسلسل اجتماعي مشوق، وسيهتم الجمهور بمتابعة حلقاته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن النقاش الأصلي حول المسلسل سيدور حول فكرة الحلال والحرام، وهل العلاقة مشروعة من عدمه.

وذكر أن المسلسل سيثير التساؤل ما إذا كانت العلاقة المشروعة والحلال، قد يتعارضان أخلاقيًا مع شيء آخر، مضيفًا: «الجمهور من أول حلقة هيفهم إن في حاجة مش مضبوطة وغير منطقية، ومع الأحداث هيبدأ يفهم الحاجة دي».

وأكد أن القصة التي يتناولها المسلسل قد تحدث في الحياة الواقعية، معقبًا: «الحاجة دي ممكن تحصل في الحياة، نحن لا نلعب في الخيال المطلق، ممكن تحصل بسهولة جدًا.. أنا لم أتعرض لها شخصيًا لكن شفت أسوأ منها».

ولفت إلى أن شخصية أمجد التي يقدمها تسيء التعامل تحت الضغط، متابعًا: «حاجات معينة لو تعرض لها هذا الشخص في تلك الحالة ممكن يخرج عن شعوره، ويعمل حاجات مختلفة عن طبيعة شخصيته».

وأشاد بأجواء المسلسل وجودة كتابة القصة والإخراج والتصوير، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يتعاون فيها مع ياسر جلال، وتفاجأ بأنه صاحب شخصية خفيفة الظل.

وأكمل: «معرفش إن ياسر جلال دمه خفيف أوي كده، دي تاني مرة أشتغل مع مي عمر، وداليا مصطفى برج الحمل مش محتاجة حد ينكشها، الأجواء حلوة أوي، ومن المسلسلات اللي مستني يجي لي أوردر التصوير عشان عارف إني هروح أنبسط».

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنانين ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، ومراد مكرم، ميمي جمال، وعفاف مصطفى، وياسمين رحمي، ومن إخراج خالد مرعي.