اليوم أولى حلقات «الحاج إكسلانس» و«العرافة» على شاشة المحور

تذيع قناة المحور اليوم فى الخامسة مساءً أولى حلقات المسلسل العربى "الحاج إكسلانس" حصريًا على شاشتها.

يشارك في بطولة مسلسل "الحاج إكسلانس" الفنان محمد سعد، أحمد فتحي، شيرين، ويزو، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج محمد شاهين.

كما تدور أحداث مسلسل "الحاج إكسلانس" في إطار كوميدي، حيث يحمل العديد من المفاجآت، يجسد محمد سعد دور تاجر يعمل في وكالة البلح يتورط مع عصابة تتاجر في الآثار، ليمر بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية.

ومن ناحية أخرى تحل النجمة رانيا يوسف ضيفة أولى حلقات برنامج "العرافة" بموسمه الثالث عقب اذان المغرب مباشرة، مع الإعلامية بسمة وهبة على شاشة المحور، الخميس القادم.

و تواجه الإعلامية بسمة وهبة الفنانة رانيا يوسف خلال الحلقة، بكواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن فترة زواجها من المنتج محمد مختار، وأسباب الإنفصال بعد زواج دام 10 سنوات وعلاقته بياسمين ونانسي بناته.

كما تفاجأها بسمة وهبة بخلافاتها فى الوسط مع زملائها بالاسماء، وأسباب الخلاف، كما يكشف عدد زيجات رانيا يوسف.