ميناء دمياط يستقبل 6 وحدات نهرية لتفريغ أسمنت أبيض وتعبئة قمح

أعلن اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، استقبال الميناء، 6 وحدات نهرية "بارجات"، قاطرة و مقطورة، تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهري.

وأوضح رئيس هيئة ميناء دمياط، في بيان أصدره اليوم، أنّ الميناء نجح في تفريغ شحنة تقدر بحوالي 1591 طنًا من الأسمنت المعبأ الأبيض، قادمة من محافظة المنيا، كما ستقوم تلك الوحدات النهرية بتحميل شحنة تبلغ حوالي 1600 طن من القمح، متجهه إلى صوامع إمبابة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري، واستكمالا للتنسيق التام والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة النيل الوطنية للنقل النهري.

ووجه رئيس ميناء دمياط، للقائمين على الميناء بسرعة توفير كل الإمكانيات اللازمة، لسرعة التفريغ، والشحن على متن تلك الوحدات، ومغادرتها في التوقيت المحدد، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تولية وزارة النقل بنقل البضائع عبر نهر النيل، حيث يعتبر أرخص وسائل النقل، وأقلّها تكلفة، مما ينعكس على خفض أسعار السلع، والبضائع التي يتم نقلها من خلال هذه المنظومة، واعتبار أنّها قيمة مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط، والذي يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة.