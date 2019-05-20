طور سيناء تقدم 250 وجبة في مائدة الإفطار خلال رمضان

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تابع مبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور بمحافظة سيناء، اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان الكريم، أعمال تجهيز وإعداد مائدة إفطار الصائم، التي جرى إقامتها بحديقة مسجد الحق المبين أول شارع المنشية، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال رئيس المدينة، إن اللواء خالد فودة، وجه بتجهيز 250 وجبة إفطار يوميًا، وتقديم أجود أنواع الطعام دون تفريق في الخدمة.

وأشار إلى أنه يقوم بطهي وإعداد الوجبات مجموعة من شباب مدينة الطور المتطوعين.

وأكد ضرورة تزويدها بكل الإمكانيات لاستيعاب أكبر عدد من البسطاء ومحدودي الدخل، ورواد المائدة من جميع الفئات.

وأشاد رئيس المدينة، بدور محافظ جنوب سيناء، في إقامة موائد الرحمن التي تستهدف إفطار الصائمين طوال الشهر الكريم من البسطاء والفقراء وعابري السبيل.

وأكد أن موائد الرحمن تُسهم في تعميق مشاعر المودة، وتُجسد التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.