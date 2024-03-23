أعرب الفنان صبري فواز عن سعادته بالعلاقة الفنية القوية بين مصر والسعودية، متمنيًا استمرارها وتطورها.
ولفت خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء السبت، إلى فائدة التعاون الفني بين البلدين، لا سيما وأن مصر هي المصدر الأصلي للفنون في المنطقة، قائلا إنه من الطبيعي أن يصبح الفن المصري وجهة لكل من يريد تقديم أعمال فنية.
وتطرق إلى الانتقادات التي توجه أحيانًا للتعاون الفني بين مصر والسعودية، مشددا على ضرورة التعامل مع الانتقادات بهدوء ووعي، قائلا: «أنا مبسوط بهذه العلاقة الفنية، ومن الطبيعي أن يعرض المصريون فنونهم في كل مكان، كل ما حد بيقدم حاجة الناس تهاجمه أصله عمل وإزاي والفن المصري!، محتاجين نتعامل بهدوء من غير تعصب».
وعلى صعيد آخر، نفى «فواز» وجود أي خلافات بينه وبين المخرج خالد يوسف، معربا عن استعداده للعمل معه في أي عمل فني مستقبلي إذا تطلب الأمر.
وأكد أنه لم يعمل مع المخرج خالد يوسف في مسلسل «سره الباتع» في موسم رمضان الماضي لعدم طلب مشاركته، لكنه لا يمانع في العمل معه مستقبلًا، مختتما حديثه بالتعبير عن شرفه بالعمل مع المخرج خالد يوسف في أي دور مناسب.