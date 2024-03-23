أعرب الفنان صبري فواز عن سعادته بالعلاقة الفنية القوية بين مصر والسعودية، متمنيًا استمرارها وتطورها. ‏



ولفت خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء السبت، إلى ‏فائدة التعاون الفني بين البلدين، لا سيما وأن مصر هي المصدر الأصلي للفنون في المنطقة، قائلا إنه من الطبيعي أن يصبح ‏الفن المصري وجهة لكل من يريد تقديم أعمال فنية. ‏



وتطرق إلى الانتقادات التي توجه أحيانًا للتعاون الفني بين مصر والسعودية، مشددا على ضرورة التعامل مع الانتقادات ‏بهدوء ووعي، قائلا: «أنا مبسوط بهذه العلاقة الفنية، ومن الطبيعي أن يعرض المصريون فنونهم في كل مكان، كل ما حد ‏بيقدم حاجة الناس تهاجمه أصله عمل وإزاي والفن المصري!، محتاجين نتعامل بهدوء من غير تعصب».‏



وعلى صعيد آخر، نفى «فواز» وجود أي خلافات بينه وبين المخرج خالد يوسف، معربا عن استعداده للعمل معه في أي ‏عمل فني مستقبلي إذا تطلب الأمر‎.‎



وأكد أنه لم يعمل مع المخرج خالد يوسف في مسلسل «سره الباتع» في موسم رمضان الماضي لعدم طلب ‏مشاركته، لكنه لا يمانع في العمل معه مستقبلًا، مختتما حديثه بالتعبير عن شرفه بالعمل مع المخرج خالد يوسف في أي ‏دور مناسب‎.‎