الشرطة الإسرائيلية تعتقل 11 من الحريديم خلال احتجاجات في القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، 11 من المتدينيين "الحريديم" في القدس الغربية خلال احتجاجات شارك فيها المئات على خلفية رفضهم قرار محكمة السماح بإجراء تشريح جثتي رضيعين توفيا في روضة أطفال تعمل بدون ترخيص.

وعارض "الحريديم" إجراء تشريح للرضيعين لأسباب دينية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تواصل قوات الشرطة عملياتها لتفريق مثيري الشغب في القدس وبيت شيمش" في ضواحي القدس.

وأضافت: "أضرم مثيرو الشغب النار في حاويات القمامة وقلبوها، مما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية، واعتدوا على المواطنين ورجال الشرطة، وعرقلوا حركة القطارات والمركبات بهدف تعطيل الحياة اليومية".

وتابعت الشرطة: "خلال عملية الشرطة لاعتقال مثيري الشغب، واجه أحد المشتبه بهم رجال الشرطة وعضّ أحدهم في يده، وتم اعتقاله".

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، الاثنين، وفاة رضيعين وإصابة 53 طفلا آخرين تم نقلهم لتلقي العلاج.

وأشارت إلى اعتقال صاحبة الروضة ومربية، وهما في الخمسينيات من العمر.

وقالت هيئة البث الإٍسرائيلية إن الأطفال تواجدوا في غرفة لم تكن مزودة بتهوية رغم تشغيل التدفئة فيها.

وقررت محكمة الصلح الإسرائيلية إجراء عملية تشريح لتحديد أسباب الوفاة ولكن "الحريديم" رفضوا هذا القرار.

وبدأت احتجاجات "الحريديم" بالقدس الغربية ومواقع أخرى مساء الاثنين، وزادت حدة اليوم الثلاثاء.