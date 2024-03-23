قال حاكم مقاطعة موسكو آندريه فوروبيوف، إن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز "كروكوس سيتي هول" في مدينة كراسنوجورسك بضواحي موسكو، سيزداد بشكل كبير.



وأضاف في حديث للصحفيين في مركز مساعدة أقارب القتلى والجرحى خلال الهجوم: «يجب أن أقول على الفور إن عدد الضحايا سيرتفع بشكل كبير، اليوم في الساعة 06:30 صباحا (بالتوقيت المحلي) دخل رجال الإنقاذ إلى القاعة التي وقعت فيها أفظع الأحداث».



وتابع: «لقد عدت الآن من هناك.. ونحن نرى أن الوضع هناك صعب للغاية. وعند إزالة الأنقاض سنرى عدد آخر من القتلى والجرحى».



وأشار إلى أن السلطات تبذل كل ما في وسعها لضمان وتيرة العمل المطلوبة.



وأعلنت لجنة تحقيقات روسية ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 115.



وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة.



وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان. وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).



وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.