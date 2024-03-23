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بلينكن يدين هجوم موسكو ويعزي أسر الضحايا

واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 8:22 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 8:22 م

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في بيان اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "تدين بشدة" هجوم موسكو الذي خلف أكثر من 130 قتيلا.

ونقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية عن بلينكن قوله في البيان: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع أمس في موسكو. نبعث بخالص تعازينا لعائلات وأحباء القتلى وجميع المتضررين من هذه الجريمة البشعة. نحن ندين الإرهاب بجميع أشكاله ونتضامن مع الشعب الروسي في نعي فقدان الأرواح الناجمة عن هذا الحدث المروع".

وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم لكنه لم يقدم أدلة تدعم هذا الادعاء.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم بأنه "عمل إرهابي بربري".

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