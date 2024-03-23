دول عربية تدين الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو

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أدانت دول عربية اليوم الجمعة حادث الانفجار وإطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو .

ولقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين فيما يصفه جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي / المعروف أيضا باسم جهاز الأمن الاتحادى " إف إس بى " / بأنه هجوم إرهابي مشتبه به اليوم الجمعة على قاعة مناسبات بالقرب من موسكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس.

وأدانت مصر "بأشد العبارات" في بيان صادر عن وزارة الخارجية الحادث، وأعربت حكومة وشعباً، عن "خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين".

وأكدت مصر "إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب"، معربة عن "تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح بالقرب من موسكو.

وأكدت الوزارة "أهمية محاربة ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب معربة عن تمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق الأمن والسلامة، والشفاء العاجل للمصابين".

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم المسلح وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تضامن المملكة مع روسيا الاتحادية في هذا المصاب الأليم، ورفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الفعل الإرهابي الجبان.

كما أكد السفير القضاة، عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا أو المصابين.

وأعربت الدوحة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار، وجددت وزارة الخارجية القطرية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن"استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي".

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن "إدانة المملكة واستنكارها بشدة لحادث الهجوم الإرهابي في موسكو".

وأكدت الوزارة "موقفها الثابت والرافض لأعمال العنف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها، كونها جرائم آثمة وتتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والدينية".

وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبها، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإرهابي. وقدم الرئيس محمود عباس تعازيه للرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي وعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية مرة أخرى ثقتها بالقيادة الروسية وقدرتها على "تجاوز هذه المحنة وتوفير الأمن والاستقرار في روسيا الاتحادية".