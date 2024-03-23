أشاد المخرج خالد يوسف بصناع مسلسل "صلة رحم"، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك قائلا: "يا جماعة، مصر ولادة بجد واللي خايفين على مكانة مصر الكبيرة والرائدة وسط أشقائها، عندهم مسلسل زي ده على سبيل المثال بيقولكوا ما تقلقوش".

وأضاف: "المسلسل الذي أجبرني على متابعته هو مسلسل (صلة رحم)، وعندما تشاهده لابد وأن تتحدث عن حرفية وإبداع المؤلف محمد هشام عبية، والمخرج تامر نادي، اللذان قدما موضوعا شائكا بسلاسة وعمق بالغين".

وأكمل: "ولابد أن تزيد وتعيد عن الأداء المقنع والرائع لإياد نصار وأسماء أبو اليزيد ويسرا اللوزي ومحمد جمعة، أما الذي تتوقف أمامه كثيرا وكان من أكثر المفاجآت التي تسر أي صانع سينما أن نرى ممثلين كبار ومواهب فذة في الأدوار الثانية، وكان أهمها محمد السويسي، محمد الدسوقي، هبه عبدالغني، عمرو القاضي، نورا عبدالرحمن".

وتابع: "سأكتب إن اراد الله عن بقية ما أعجبني في الموسم الرمضاني، أما اللي مش هاكتب عنه يا إما ماشفتوش يا إما ماعجنيش، لأني بشوف إن المشتغلين بالفن ليس لهم أن يدلوا بدلوهم استياء من بعض الأعمال جهارا نهارا، يعني لو عندك كلمة طيبة قولها، ماعندكش يبقي اسكت أحسن".

مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي. ويناقش قضية شائكة هي تأجير الرحم.