القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيرات ومواقع تخزين تابعة للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، تدمير أربع طائرات مسيّرة وثلاثة مواقع للتخزين تحت الأرض في المناطق التابعة لسيطرة الحوثيين باليمن، مؤكدة أيضا إطلاق الجماعة أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر إكس: "في 22 مارس (الجمعة)، بين الساعة 4:22 صباحا و11:10 مساء تقريبا. (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في الاشتباك وتدمير أربع طائرات بدون طيار (UAV) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس"، وفق شبكة الحرة.

وأضافت: "خلال هذا الإطار الزمني، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وذكرت "سنتكوم" أن قوتها نفذت ضربات وصفتها بأنها دفاع عن النفس ضد ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومين من إيران في اليمن.

واستهدفت هذه الضربات القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد ومهاجمة السفن البحرية والسفن التجارية في المنطقة، كما أعلنت "سنتكوم".

وتابعت بالقول: "أدت هجمات الحوثيين غير القانونية إلى مقتل ثلاثة من أفراد البحرية الأمريكية وإغراق سفينة تجارية كانت تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني، وتعطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى اليمن، وأضرت باقتصادات الشرق الأوسط، وتسببت في أضرار بيئية".