حصيلة جديدة لقتلى عملية موسكو الإرهابية وتوقعات بارتفاعات أكثر

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا العملية الإرهابية في العاصمة الروسية إلى 93 قتيلًا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن اللجنة، قولها إنه في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى إثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق كروكوس سيتي يبلغ 93 شخصًا، موضحة أن العدد سيرتفع أكثر.

وأشارت اللجنة، إلى أن أسباب الوفاة هي الجروح الناجمة عن أعيرة نارية والتسمم بمنتجات الاحتراق.

وأوضحت أن العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم، استخدمت سائلاً قابلاً للاشتعال لإضرام النار في قاعة الحفل التي كان يتواجد فيها الحضور.

ووقع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق كروكوس سيتي في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار على الحاضرين في حفل فني.