«الحضرة» تجمل المسرح المكشوف فى أمسيات الأوبرا الرمضانية

شهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا، مساء أمس، أمسية رمضانية لمجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى بقيادة مؤسسها نور ناجح، والتى استضافت المنشدان إيهاب يونس، وعبد الرحمن بلالة.



ووسط حشد جماهيرى ارتفعت أصوات الجمهور مع أصوات فرقة الحضرة والمنشدين بكلمات تعبر عن العشق الإلهى بمجموعة قصائد تنتمى للتراث الصوفى إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية الخاصة بشهر رمضان، منها ابتهال الصائم، البردة، إلى المدينة، إننا فقراء، أول كلامي بمدح، زي النبي، يا مجلي القمر بالنور، خذوني علي عيبي، خذني إليك، نور البدر، المسك فاح، ياللي انت رايح للنبي، مدد يا سيدة، أدركنا يا الله، أهلا رمضان، وغيرها إلى جانب مختارات من أيات الذكر الحكيم استهل بها الحفل.



جدير بالذكر، أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجا ثريا للإحتفال بشهر رمضان المعظم يضم مجموعة من الأمسيات الفنية والليالي العربية والإسلامية بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر.