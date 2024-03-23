تشكيل منتخب تونس لمواجهة كرواتيا في بطولة كأس عاصمة مصر

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أعلن منتصر الوحيشي، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل نسور قرطاج لمباراة كرواتيا، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتستضيف مصر، بطولة كأس العاصمة الإدارية من الفترة 22 وحتى 26 مارس الجاري على ملعبي استاد مصر بالعاصمة الإدارية واستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة تونس وكرواتيا سيلاقي منتخب مصر في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، المقرر لها يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري.

وكان منتخب مصر قد تغلب على نيوزيلندا في مباراة نصف النهائي الأول التي أقيمت أمس الجمعة بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.

وجاء تشكيل منتخب تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: ديلان برون، أسامة الحدادي، حمزة الجلاصي وعلي العابدي.

خط الوسط: وجدي كشريدة، عيسى العيدوني، نادر الغندري ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: إلياس العاشوري وحمزة رفيعة.