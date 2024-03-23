روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم موسكو الإرهابي إلى 60 قتيلا على الأقل

رتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة موسكو يوم الجمعة إلى 60 قتيلا على الأقل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلا عن لجنة التحقيق الروسية.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى أن الهجوم الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي مسؤوليته عنه قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 145 شخصا آخرين.

وقال مكتب المدعي العام الروسي إن رجالا مجهولين يرتدون ملابس مموهة اقتحموا قاعة مدينة كروكوس يوم الجمعة، قبل وقت قصير من بدء حفل موسيقي في مدينة كراسنوجورسك، شمال غرب موسكو، وفتحوا النار.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن لجنة التحقيق قولها إن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع مجددا.

وذكرت "ريا نوفوستي" إنه تم ضبط أسلحة وذخيرة وتم أخذ لقطات لكاميرات مراقبة من مكان الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام روسية في وقت سابق أنه سمع دوي إطلاق نار وانفجارات في قاعة مدينة كروكوس وأشارت إلى مقتل وإصابة العشرات. وتردد أن الضحايا من الموظفين وزوار قاعة الحفلات الموسيقية. وكان من المقرر إقامة حفل موسيقى لفرقة الروك الروسية "بيكنيك" مساء الجمعة.