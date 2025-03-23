فينيسيوس يثير الشكوك قبل مواجهة الأرجنتين

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خاض المنتخب البرازيلي مرانه الأول تحضيرا لمواجهة الأرجنتين، المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب "مونومينتال"، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ولم يشارك نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، في المران الجماعي بالكرة، إذ تدرب على الهامش.

وطوال 15 دقيقة مفتوحة أمام وسائل الإعلام، تدرب فيني بشكل منفصل، وركض حول الملعب فقط.

ولم يرتد مهاجم الميرينجي حذاء الكرة أصلا في المران، واكتفى بحذاء رياضي عادي، وهو يركض حول الملعب رفقة أحد أعضاء الجهاز الفني.

وامتنع مدرب المنتخب البرازيلي، دوريفال جونيور، عن الإدلاء بأي تصريحات حول سر برنامج التدريب المخصص لفيني.

لكن مساعدي جونيور ألمحوا سلفا إلى أنهم سيضبطون، بصورة احترازية، الحمل التدريبي لفيني، الذي سجل هدف الفوز على كولومبيا في المباراة الأخيرة (2-1).

وتحتل البرازيل المركز الثالث في التصفيات ب21 نقطة، بينما تأتي الأرجنتين في الصدارة ب28 نقطة، وتحتاج إلى نقطة واحدة فقط، لحسم تأهلها حسابيا.