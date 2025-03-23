مئات الأشخاص يتظاهرون بالعاصمة الألمانية احتجاجا على اعتقال عمدة إسطنبول

خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد للإعراب عن احتجاجهم على القبض على عمدة مدينة إسطنبول التركية، أكرم إمام أوغلو.

ووفقًا لتقديرات أولية للشرطة، وصل عدد المشاركين في الاحتجاجات إلى نحو 1300 شخص تجمعوا في ساحة برايتشايدبلاتس في برلين.

وعبّر المتظاهرون بصوت عالٍ عن احتجاجهم على ما يجري في تركيا، ورفعوا لافتات كُتب عليها، من بين شعارات أخرى: "معًا من أجل تركيا ديمقراطية" و"نريد ديمقراطيتنا مجددًا" (بالإنجليزية.) وانطلق الموكب الاحتجاجي من كنيسة الذكرى باتجاه ساحة أديناور بلاتس.

ودعا إلى تنظيم هذه الاحتجاجات مجددًا فرع حزب الشعب الجمهوري في برلين.

يُذكر أن حزب الشعب الجمهوري هو أكبر أحزاب المعارضة التركية.

وكان ما يُقَدَّر بنحو 200 شخص تجمعوا أمام بوابة براندنبورج في برلين احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو، وذلك بعد فترة وجيزة من احتجازه يوم الأربعاء الماضي.

ويُعتبر إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة. وكان من المقرر أن يتم اختياره اليوم الأحد كمرشح أكبر أحزاب المعارضة لانتخابات الرئاسة التركية.

وبحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التركية، فقد تم عزل إمام أوغلو "مؤقتًا" من منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول.

وتجري التحقيقات مع إمام أوغلو في قضايا تتعلق بالإرهاب والفساد، وصدر اليوم قرار قضائي بإيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضايا المتعلقة بالفساد. ونفى إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه.