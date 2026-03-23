محافظة كفر الشيخ تستعد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لغلق المحال

تستعد محافظة كفر الشيخ، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الانضباط في الشارع.

وأكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالمواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن المقرر تطبيق مواعيد الغلق المقررة، حيث يتم غلق المحال في تمام الساعة 9 مساءً، مع مد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، مع استثناء الأنشطة الحيوية مثل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية.

وأكدت محافظة كفر الشيخ، استمرار الحملات اليومية لضبط المخالفات، مشددة على أهمية التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقرار، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والحفاظ على الموارد، خاصة في ظل جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.