قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل «مسرورة جدًا بما يتم التوصل إليه»، وذلك فيما يتعلق بالمحادثات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إيران لوقف التصعيد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن واشنطن تواصلت مع إسرائيل بشأن تلك المباحثات، مؤكدًا أن الاتفاق سيحقق السلام على المدى الطويل.

ونوه إلى أن واشنطن كانت تعتزم تفجير أكبر محطة للطاقة الكهربائية في إيران غدًا، والتي بلغت تكلفة إنشائها 10 مليارات دولارات.

وأكمل: «كانت ستتحطم بشكل كامل وبضربة واحدة، هم من اتصلوا وقالوا إنهم يريدون إبرام صفقة؛ صفقة جيدة تضمن عدم نشوب الحرب وعدم امتلاك أسلحة نووية».

وبسؤاله عن مصير اليورانيوم الإيراني المخصب، أجاب: «لو أبرمنا اتفاقًا سنذهب إلى طهران ونحصل عليه».

واتهم إيران بـ«التصرف بشكل شرير لمدة 47 عامًا»، قائلًا إن مسئوليها «زرعوا الموت في كل انحاء العالم».

وأشار إلى أن طهران شنت هجومًا على دول المنطقة، معقبًا: «يريدون السيطرة على الشرق الأوسط والقضاء على إسرائيل، ولو كانوا يمتلكون سلاحا نوويا لفعلوا ذلك».