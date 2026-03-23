تقرير: مقتل شخصين في حادث تصادم طائرة ركاب كندية بمركبة في مطار بنيويورك

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، بمقتل طيار ومساعده لطائرة تابعة لشركة إير كندا في تصادم مع مركبة في مطار لاجوارديا بنيويورك، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

واصطدمت طائرة إقليمية تابعة لشركة إير كندا بمركبة إطفاء على مدرج مطار لاجوارديا بنيويورك مساء أمس الأحد، ما أدى إلى تحطم مقدمة الطائرة، وفقا لما ذكرته السلطات وكشفت عنه صور الحطام.

وكان على متن الطائرة 72 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، وكانت الطائرة تقوم برحلة لشركة جاز أفييشن تعمل نيابة عن شركة إير كندا، وفقا لبيان من شركة الطيران. وأقلعت الرحلة من مطار مونتريال بيير إليوت ترودو الدولي، المطار الرئيسي الذي يخدم مدينة مونتريال.

وقالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي في بيان لها إنه "في حوالي الساعة 1140 مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي، تعرضت رحلة تابعة لشركة جاز أفييشن تعمل نيابة عن شركة طيران كندا لحادث على المدرج رقم 4 في مطار لاجوارديا، حيث اصطدمت الطائرة بمركبة للإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات تابعة لهيئة الموانئ كانت تستجيب لحادث منفصل."

وأشار بيان هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي إلى أن شرطة هيئة الموانئ ورئيس الهيئة والمدير التنفيذي موجودون في موقع الحادث على مدرج المطار، الذي تم إغلاقه أثناء التحقيق في الحادث.

وأصدرت شركة جاز أفييشن بيانا أكدت فيه وقوع الحادث، مشيرة إلى أن قوائم الركاب وأفراد الطاقم أولية ويجرى العمل على تأكيدها.