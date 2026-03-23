مصدر إسرائيلي: واشنطن تحدد 9 أبريل موعدا لإنهاء الحرب

كشف مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، مساء اليوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية حددت تاريخ التاسع من أبريل المقبل موعداً نهائياً لإنهاء الحرب الحالية مع إيران، وهو ما يمنح الأطراف مهلة زمنية تقارب الـ3 أسابيع لاستكمال العمليات العسكرية والمفاوضات الدبلوماسية، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" عن المصدر قوله إن هناك مؤشرات قوية على عقد جولة مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع الجاري في باكستان.

وأشار المصدر "بمرارة" إلى أن "الجانب الأمريكي لم يقم بإطلاع وزارة الجيش الإسرائيلية أو الحكومة على تفاصيل المحادثات السرية التي جرت مؤخراً مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف".

وأوضح المسئول الإسرائيلي أن اختيار تاريخ 9 أبريل لوقف إطلاق النار ليس عشوائياً، بل يهدف لتمكين الرئيس دونالد ترامب من القيام بزيارة تاريخية إلى إسرائيل تزامناً مع "عيد الاستقلال"، وذلك لتسلم "جائزة إسرائيل" كتقدير لدوره في الصراع الحالي.

وتأتي هذه التسريبات في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، بتوجيهات من رئيس الأركان إيال زامير، ضغوطه العسكرية الميدانية، وسط مخاوف في الأوساط الأمنية الإسرائيلية من أن يؤدي "الجدول الزمني الأمريكي" إلى تقييد القدرة على تحقيق كافة الأهداف العسكرية التي وضعتها وزارة الجيش قبل الدخول في اتفاق سياسي شامل.