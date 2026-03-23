الدفاع الكويتية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي واحد خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي معاد واحد داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية دون أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي اليوم بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأكد العقيد الركن العطوان أن القوات المسلحة، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية في الكويت، مستمرة في أداء مهامها وواجباتها بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة بما يكفل حماية أمن الوطن واستقراره.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 14 بلاغا مرتبط بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان إلى 498 بلاغا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن ذلك جاء في كلمة للمدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وقال العميد بوصليب إن صافرات الإنذار تم تشغيلها خلال الـ24 ساعة الماضية مرتين ليصل إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان 118 مرة.