إسرائيل تحذر مستوطني المناطق القريبة من الحدود اللبنانية من إطلاق صواريخ «متوقع»

- قال الجيش الإسرائيلي "توقعوا إطلاق نار في الساعات القادمة" وفق القناة 12 العبرية

طلب الجيش الإسرائيلي من مستوطني المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، البقاء بالقرب من منطقة محمية حتى إشعار آخر، محذرا من توقع إطلاق المزيد من الصواريخ من لبنان في الساعات القادمة.

وقال في بيان: "بناء على تقييم الوضع، أوعزت قيادة الجبهة الداخلية (تابعة له) سكان خط التماس (المستوطنين) على الحدود الشمالية، بالتواجد بالقرب من المناطق المحصنة".

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن الجيش "نصح سكان خط المواجهة (مع حزب الله)، وشمال الجولان (السوري المحتل)، بالبقاء قرب منطقة محمية حتى إشعار آخر"، قائلا: "توقعوا إطلاق نار (من لبنان) في الساعات القادمة".

ومنذ ساعات الصباح، دوت صفارات الإنذار عدة مرات في مواقع متفرقة بشمال إسرائيل، بينها مستوطنة كريات شمونة.

كما أعلن "حزب الله" استهداف كريات شمونة بالصواريخ لأربع مرات، في إطار رده على العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الجاري.

وبدأت إسرائيل عدوانها الجديد على لبنان في ذلك التاريخ بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والشرق، كما شرعت في اليوم التالي بتوغل بري محدود في الجنوب.

وفي اليوم ذاته، شن "حزب الله" هجوما على موقع عسكري شمالي إسرائيل ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024 واغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران إقليميًا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدواناً متواصلاً على طهران أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1332 شخصاً وأكثر من 15 ألف جريح.