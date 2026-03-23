صحة المنيا: جولات رقابية مكثفة وانتشار لفرق المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية لضمان سلامة المواطنين

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تكثيف جولاتها الميدانية من خلال الفرق الإشرافية لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الصحية وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، وفي إطار خطة وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان صحفي، أن الجولات شملت المرور على مكاتب الصحة ومخازن الطعوم ومراكز علاج العقر؛ للتأكد من توافر الأمصال واللقاحات وسلامة سلسلة التبريد، إلى جانب متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، إذ جرى التأكد من انتظام العمل واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات لضمان الانضباط الكامل.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، إلى أن فرق المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية انتشرت بالحدائق العامة والمناطق الحيوية؛ لتقديم التوعية والخدمات الطبية للمواطنين خلال احتفالات العيد، إلى جانب تمركز سيارة القوافل الطبية على كورنيش النيل للتدخل السريع في حالات الطوارئ.

وأكدت الاستمرار في المتابعة الميدانية والرقابة الصارمة لضمان سلامة المواطنين وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.